Samochód wjechał do Odry. Kierowca nie żyje

Ile osób zgłosiło się do pracy w szpitalu na Narodowym? Dworczyk ujawnia

Od środy do czwartku do godz. 10 zgłosiło się ponad 1250 osób chętnych do pracy w szpitalu tymczasowym w Warszawie, który powstaje na terenie Stadionu Narodowego – poinformował na konferencji w czwartek we Wrocławiu szef kancelarii...