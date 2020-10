Kiedy orzeczenie TK ws. aborcji wejdzie w życie?

– To orzeczenie oznacza jedno. Gdy tylko zostanie ono opublikowane w Dzienniku Ustaw, to od tego momentu przesłanka do legalnej aborcji związana z uszkodzeniem płodu oficjalnie zniknie z polskiego porządku prawnego – mówi w rozmowie z Onetem prof. Ewa Łętowska, sędzia TK w stanie spoczynku i pierwsza polska Rzecznik Praw Obywatelskich.

– Czyli jeśli dana kobieta miała na konkretny dzień zaplanowany zabieg aborcji z powodu ciężkich wad płodu, a dzień wcześniej orzeczenie TK ukaże się w Dzienniku Ustaw, to ta kobieta już tego zabiegu legalnie nie przeprowadzi, Powiem jedno. Mnie ten problem nigdy osobiście nie dotyczył, ale znam życie, znam literaturę, znam orzecznictwo... Przez wiele lat żyłam z systemie, który aborcji zabraniał. To się od zawsze kończy w jeden sposób. Aborcyjnym podziemiem – wskazuje prof. Łętowska.

Rozmówczyni Onetu dodaje: – Mnie już w 1997 r., gdy TK ponownie zawęził przesłanki do dokonywania legalnej aborcji do tzw. kompromisu, ta zmiana się nie podobała, więc co mam powiedzieć teraz? Nie podobał mi się ani ten rzekomy kompromis wtedy, ani nie podoba mi się to, co jest teraz. Jednak przez lata jakoś się to trzymało, a teraz wahadło wychyliło się w jedną stronę.

