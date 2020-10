Duda podziękował Trzaskowskiemu: W tej sytuacji to jedyna droga

– Dziękuję wszystkim wojewodom, dziękuję wszystkim prezydentem miast za przychylność. Tak jak tutaj w Warszawie działanie rządu spotkało się ze wsparciem prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego. Dziękuję wszędzie za to współdziałanie pomiędzy władzami rządowymi, a władzami lokalnymi i regionalnymi, bo to jest w tej sytuacji jedyna droga do tego, aby to się zakończyło naszym sukcesem – mówił prezydent Duda.

Prezydent wystąpił na Stadionie Narodowym, na którym budowany jest szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19. – Wielokrotnie cieszyliśmy się i wygrywaliśmy na tym stadionie. Wierzę w to, że dzisiaj będąc tutaj symbolicznie, idziemy także do zwycięstwa z koronawirusem. Dziękuję wszystkim tym, którzy nad tym pracują, dziękuję personelowi medycznemu, wszystkim osobom zaangażowanym, wolontariuszom. Dziękuję przedstawicielom rządu – mówił Andrzej Duda podczas konferencji prasowej.

Prezydent podkreślił, że należy ze wszech miar ograniczać rozprzestrzenianie koronawirusa. W tym celu należy przede wszystkim przestrzegać zasad. – Proszę państwa, maseczki w miarę możliwości i konieczności także i rękawiczki w miejscach, gdzie wiemy, że będziemy się spotykać – mówił Andrzej Duda.

– Przede wszystkim maseczki, maseczki i jeszcze raz maseczki. Polecam nie tylko w miejscach publicznych, także w sytuacjach bardziej prywatnych, ze znajomymi. Naprawdę warto tych maseczek używać. Nie jest to może komfortowe, ale z całą pewnością bezpieczniejsze dla państwa zdrowia –podkreślał.

