Poseł Porozumienia: Orzeczenie TK nie powinno być publikowane

W miniony czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie odrębne do wyroku.

W rozmowie z Radiem Plus Kamil Bortniczuk stwierdził, że Porozumienie zaproponuje koalicjantom ze Zjednoczonej Prawicy kompromisowe rozwiązanie dotyczące prawa aborcyjnego.

– Poza takimi przypadkami, które są niedopuszczalne i absolutnie należało dokonać zmiany, mamy do czynienia z szeregiem innych sytuacji. Chodzi np. o wystąpienie wad letalnych kiedy dziecko umiera w łonie matki, albo zaraz po urodzeniu, tutaj regulacje wymagają innego nastawienia. Nie można wymagać od kobiet heroizmu, powinny mieć prawo wyboru na ile czują się na siłach nosić dziecko, które bezpośrednio po urodzeniu umrze i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Stworzymy projekt ustawy i będziemy rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością żeby w ramach ZP zbudować poparcie dla takiej inicjatywy. Chcemy działać na tyle szybko żeby nie pozostawić w systemie prawnym luki, żebyśmy nie mieli okresu, w którym orzeczenie TK zostanie opublikowane i nie będzie obowiązywała żadna inna regulacja, która pozwoli rozwiązać problemy, o których mówiłem – stwierdził polityk.

Dziennikarz Radia Plus dopytywał, czy orzeczenie nie powinno być publikowane do czasu przyjęcia nowego prawa. – W mojej ocenie tak powinno być. Nie powinniśmy doprowadzić do tego żeby w systemie powstała luka – odparł poseł.

Czytaj także:

"Kaczyński jest wściekły". Zaskakujące doniesienia ws. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Czytaj także:

Terlecki: Tu już niewiele można dyskutować