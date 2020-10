MEN: Za organizację zdalnego nauczania odpowiada dyrektor szkoły

Od poniedziałku uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w całym kraju uczą się zdalnie. Tryb ten będzie obowiązywał przez dwa tygodnie. Rano część rodziców informowała w mediach społecznościowych, że ma problemy z logowaniem się do dziennika elektronicznego Librus.

– Dziennik Librus jest narzędziem komercyjnym i MEN nie jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie. Za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor i to on decyduje o rozwiązaniach dotyczących pracy z uczniami podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor powinien ustalić tryb takiej pracy z nauczycielami i poinformować o nim rodziców, w tym również o tym, czy i jak prace będą ewentualnie oceniane – wskazała rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska, komentując sprawę dla PAP.

– Po otrzymaniu sygnałów o problemach dotyczących korzystania z narzędzia, jakim jest Librus, skontaktowaliśmy się z firmą, aby sprawdzić sytuację. Przedstawiciele firmy potwierdzili, że dziś, między godziną 8.00, a 9.00 u części użytkowników zostało zarejestrowane spowolnienie w logowaniu lub brak możliwości zalogowania się do Librus Synergia. Obecnie system działa poprawnie, a jego wydajność jest stale monitorowana – poinformowała.

Podała, że prezes firmy Librus Marcin Kempka wyjaśnił, że niedogodności wynikały z nagłego, dużego obciążenia systemu, którego przyczyna jest nadal diagnozowana, oraz że zostały podjęte natychmiastowe działania, które mają zapobiec takim sytuacjom.

Ostrowska przypomniała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło dla szkół i placówek systemu oświaty Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (ZPE) www.epodreczniki.pl. Zaznaczyła, że jest ona intensywnie rozwijana i wykorzystywana w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu edukacji z powodu pandemii. Podała, że przykładowo od 1 marca br. do początku sierpnia br. liczba odsłon platformy to łącznie ponad 109 mln, a liczba odsłon w okresie marzec – czerwiec wynosiła średnio ok. 1 mln odsłon dziennie.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna oferuje ponad 7,4 tys. materiałów edukacyjnych, blisko 3,2 tys. scenariuszy lekcji i 105 programów nauczania. Łącznie wszystkich zasobów jest ponad 12 tys. Są to materiały przeznaczone dla wszystkich etapów kształcenia ogólnego i zawodowego.

– Platforma epodreczniki.pl jest w dalszym ciągu rozwijana zarówno pod kątem uzupełniania nowych materiałów dydaktycznych, jak również uruchamiania kolejnych funkcjonalności. Planujemy także udostępnienie m.in. funkcji wideopołączeń – zapewniła rzeczniczka resortu edukacji.

Czytaj także:

Prymas Polski zabrał głos ws. protestów feministek. "Nie powodujmy podziałów, nie przekraczajmy granic"Czytaj także:

"Dementuję wszystkie plotki". Szef PSL o doniesieniach "Wyborczej"