Nowacka: Pomogę katechetom i katechetkom w przekwalifikowaniu się

W Olsztynie trwa Campus Polska Przyszłości 2024. Wieczorem zabawa, w dzień rozmaite panele tematyczne i interesujący prelegenci.

Mniej lekcji religii w szkołach

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka zleciła prace nad przygotowaniem rozporządzenia, które ograniczy nauczanie religii w szkołach do jednej godziny tygodniowo. Zmiany mają wejść w życie 1 września 2025 roku.

Temat liczby godzin religii w szkołach został poruszony podczas wystąpienia Nowackiej na Campusie Polska. Polityk powiedziała, że pomoże "przekwalifikować się" świeckim katechetkom i katechetom w związku ze zmniejszeniem godzin lekcji religii w szkołach.

Nowacka: Pomogę katechetom w przekwalifikowaniu się

– Edukacją zajmuje się ministerstwo edukacji, a przez ministerstwo polski rząd. Episkopat zajmuje się formacją religijną. I to w szkole będziemy decydować razem ze społecznością lokalną, z rodzicami, z młodzieżą, z nauczycielami, jak wygląda kształtowanie pewnych zasad. Oczywiście jest konkordat, on wymusza na państwie polskim organizację lekcji religii, ale przeczytałam go parę razy i tam nie ma nic o dwóch godzinach – powiedziała Nowacka.

Przypominając, że od września będzie jedna lekcja religii tygodniowo, minister zapowiedziała, że "chętnie zadba o każdego katechetę i katechetkę świecką". – Pomogę w przekwalifikowaniu się, pomogę w tym, żeby znaleźli możliwość pracy w szkole, bo to też bardzo często ludzie, którzy uczą innych przedmiotów – oznajmiła.

– Dajemy godzinę religii, bo spełniamy zapis w konkordacie, ale nic więcej niż jest tam zapisane. Nie widzę powodu, by było w szkole więcej religii niż biologii, chemii i historii – tłumaczyła swoje stanowisko.

Campus Polska Przyszłości 2024

Campus tradycyjnie odbywa się w Olsztynie na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dzielnicy Kortowo. Jak co roku zaplanowane liczne prelekcje z udziałem zaproszonych gości.

Tegoroczny termin to 23-29 sierpnia. Rekrutacja uczestników odbyła się w kwietniu i maju. Organizatorzy przekazali zaprosili na wydarzenie 1300 uczestników w wieku 18-35 lat.

Oficjalnym partnerem Campusu Polska Przyszłości jest niemiecka Fundacja Konrada Adenauera.

Jak przekazują w opisie wydarzenia organizatorzy Campus Polska to miejsce, w którym można w przyjaznej, swobodnej i otwartej atmosferze porozmawiać o szansach i zagrożeniach, które stoją przed Polską. Uczestnicy wymieniają się spostrzeżeniami o gospodarce, myślą, jak dbać o środowisko, dyskutują, jak przywrócić Polskę na drogę demokracji i praworządności, a także jak skutecznie pomóc Ukrainie. Organizatorzy wymieniają, że w wydarzeniu biorą udział aktywiści, społecznicy, eksperci, samorządowcy, publicyści oraz artyści.

