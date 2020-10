Macierewicz: Nie pozwolimy by Antifa, TVN i wrogowie Polski manipulowali naszymi dziećmi

Terlecki: Nie mieliśmy wcześniej do czynienia z tego rodzaju wybrykami

– To wszystko są pomysły na to, jak w sytuacji napięcia społecznego wykorzystać to napięcie do politycznych rozgrywek opozycji – mówił w radiowej Jedynce wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości.