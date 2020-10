Algorytmy trybalizacji

Media „społecznościowe” karmią każdą ze swych baniek tym, co czyni ją jeszcze bardziej zamkniętą w zapiekłej nienawiści. Dając każdemu więcej i więcej tego, co go „nakręca”, wzmocniły tylko proces mający głębsze źródła

Na finiszu kampanii sztaby wyborcze kandydatów odpalają ostatnie „haki” na przeciwnika – to już rutyna. W amerykańskim dzienniku „New York Post”, powszechnie znanym i wciąż wysokonakładowym, ukazał się artykuł demaskujący powiązania syna demokratycznego kandydata Joe Bidena z ukraińską mafią.