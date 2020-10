Rubik apeluje do prezesa PiS: Proszę o szacunek dla osób wierzących

– Ten wyrok jest całkowicie zgodny z konstytucją. Co więcej, w świetle konstytucji, innego wyroku w tej sprawie być nie mogło – tłumaczy wicepremier Jarosław Kaczyński, w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. Polityk odniósł się w nim do wyroku TK dot. aborcji oraz do protestów, które mają miejsce w wielu miastach w Polsce. – Ten wyrok stał się dzisiaj powodem albo pretekstem do gwałtownych wystąpień społecznych, które przebiegają w wyjątkowym czasie. Mamy ciężkie stadium epidemii – tłumaczył polityk w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku PiS. – Mamy stan, w którym wszelkiego rodzaju zgromadzenia powyżej pięciu osób są zakazane. Mamy stan, w którym te demonstracje z całą pewnością będą kosztowały życie wielu ludzi – podkreślił Kaczyński. CZYTAJ WIĘCEJ

Prezes PiS odniósł się też do manifestacji lewicowych organizacji i aktywistów, którzy od kilku dni uderzają w kościół katolicki. – Musimy bronić polskich kościołów za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła – tłumaczył Kaczyński.

Takie słowa nie spodobały się Anji Rubik. Zdaniem modelki i zadeklarowanej feministki, odwoływanie się do wartości takich jak wiara to "chwyt poniżej pasa".

"Panie Kaczyński, proszę o szacunek dla osób wierzących i nie wykorzystywanie wiary jako amunicji politycznej, jest to chwyt poniżej pasa. Wyrok na kobiety jest błędem, proszę się do tego najzwyczajniej przyznać. Proszę też pamiętać, jest Pan funkcjonariuszem publicznym, pracuje Pan dla Polek i Polaków! Polki i Polacy wiedzą dlaczego protestują! Polki i Polacy znają różnicę między dobrem a złem" – stwierdza Rubik.