Prezydent: Jestem gotów zaangażować się w prace nad rozwiązaniem, które przyniesie spokój

– Ja w Narodowej Radzie Rozwoju w ciągu poprzedniej kadencji poznałem ekspertów, którzy z całą pewnością byliby w stanie pomóc w pracach i jestem gotów ich o to poprosić; jestem gotów się tutaj zaangażować w tę pracę po to, by powstało rozwiązanie, które będzie niosło spokój społeczny i które będzie rzeczywiście uznane za myślenie o zdrowiu i prawach kobiet we właściwym tego słowa znaczeniu – wskazał prezydent. Andrzej Duda deklaruje gotowość do prac na rozwiązaniem, które pozwoli załagodzić narastający konflikt.

– Czekamy wszyscy na uzasadnienie ze strony TK, bo tego uzasadnienia pełnego jeszcze nie ma. Natomiast uważam, że trzeba się tutaj wziąć do pracy i przygotować przepisy wspólnie z ekspertami, tu są konieczni eksperci do tego, żeby ten przepis precyzyjnie i dobrze napisać. Tak żeby dzieci np. z zespołem Downa były chronione, ale żeby kobiety nie były narażane na cierpienie psychiczne i fizyczne, bo jeżeli kobieta ma urodzić dziecko, które praktycznie rzecz biorąc natychmiast będzie martwe, to jest to narażanie jej na niewyobrażalne cierpienie psychiczne i fizyczne – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda zaznacza, że temat aborcji jest niezwykle delikatny. – Pamiętajmy, że mamy tu dwa życia: dziecka, które może być upośledzone czy dotknięte niepełnosprawnością, ale też mamy życie kobiety – i o jej zdrowiu fizycznym i psychicznym nie wolno nam zapominać. Mamy dwie wartości i one muszą być wyważone w sposób odpowiedni – mówił gość Polsat News.

Polityk potępił wszelkie agresywne zachowania, do których dochodzi w czasie protestów: – Akty agresji, znieważanie uczuć religijnych, napady na kościoły – w państwie prawnym nie mogą mieć miejsca. Z całą mocą je potępiam. Wzywam do spokoju, rozsądku.

