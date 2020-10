Tyle wystawiono mandatów za brak maseczki

Policjant dodał, że od chwili wprowadzenia tego obowiązku funkcjonariusze pouczyli ponad 202 750 osób, ponad 88 300 ukarali mandatem karnym, a w ponad 20 900 przypadków skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Zaznaczył, że ostatniej doby policjanci sprawdzili ponad 343 tys. osób skierowanych na kwarantannę, a w ok. 700 przypadkach stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciagnięcia konsekwencji prawnych. Przypomniał jednocześnie, że powiatowy państwowy inspektor sanitarny na osoby uchylające się od kwarantanny może nałożyć - zgodnie z ustawą z 2008 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi - karę pieniężną do 30 tys. zł.

Podał też najnowsze statystyki dotyczące kontroli w pojazdach zbiorowej komunikacji. "Ostatniej doby skontrolowaliśmy ok. 2500 środków publicznego transportu zbiorowego, a od początku wprowadzenia obostrzeń w tych środkach komunikacji przeprowadziliśmy już prawie 195 tys. kontroli" - poinformował Ciarka.

Dodał, że od początku działań skontrolowano również ponad 333 tys. placówek handlowych oraz prawie 3000 miejsc, w których organizowane są dyskoteki. Kontrole odbyły się też w ponad 10 tys. miejsc organizacji wesel.

Rzecznik KGP przekazał także, że 1702 policjantów oraz 197 pracowników policji zarażonych koronawirusem już wyzdrowiało, a od początku działań zakażonych zostało 4716 policjantów oraz 603 pracowników policji. Podał, że obecnie przebywa na kwarantannie ok. 2777 funkcjonariuszy, a 14 980 policjantów było na kwarantannie.