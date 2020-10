Tak teraz wygląda Stadion Narodowy. Zobacz zdjęcia

– Na Stadionie Narodowym otwieramy pierwszy szpital tymczasowy; jest to oddział szpitala MSWiA. Docelowo będzie to 1200 łóżek. W pierwszym etapie, który dzisiaj właśnie się kończy, uruchamiany 300 łóżek. Kolejny etap, to będzie za tydzień, dojdziemy do 500 łóżek. I potem w kolejnym etapie łącznie 1200 łóżek – mówił dzisiaj szef KPRM Michał Dworczyk.

– Jednak przygotowujemy państwo polskie również na scenariusz bardzo niedobry i dlatego też szpital taki jak ten, tymczasowy, tu, na Stadionie Narodowym w Warszawie, który w sposób profesjonalny, w bardzo krótkim czasie został zorganizowany, jest świadectwem tego, że państwo robi i będzie robić wszystko, żeby móc leczyć Polaków, naszych obywateli. Ograniczmy te nasze kontakty tak szybko, jak możliwe, po to żeby jak najmniej zakażonych trafiało do tego szpitala za dwa tygodnie, trzy tygodnie – stwierdził z kolei premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej na Stadionie Narodowym.

Pracę szpitala tymczasowego będzie bezpośrednio nadzorował dr Zaczyński.

