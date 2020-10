Gdańsk: Kobiety wtargnęły do kościoła. Jedna wyciągnęła nóż

Początkowo kobiety chciały przed kościołem postawić znicze, co miało być sprzeciwem wobec ubiegłotygodniowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. przesłanki eugeniczne. Zostały one jednak przegonione przez jednego z mężczyzn, ale po chwili wtargnęły do świątyni.

"Uczestnicy trwającego nabożeństwa wyprowadzili siłą kobiety z kościoła. Podczas szarpaniny jedna z kobiet uderzyła interweniującego mężczyznę telefonem komórkowym w głowę.Już przed kościołem, awanturujące się i przeklinające kobiety zadzwoniły na policję, mówiąc, że jakoby to one są atakowane przez grupę około 20 osób. Jedna z nich zaczęła kopać stojących mężczyzn, a następnie wyciągnęła nóż" – opisuje portal.

Protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Pomimo kolejnych rekordów zachorowań na COVID-19 i apeli ekspertów, a także premiera, Strajk Kobiet od kilku dni w Polsce trwają protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Podczas protestów dochodziło do dewastacji pomników oraz profanacji kościołów. Do niszczenia elewacji kościołów doszło m.in. w Warszawie oraz Krakowie. Wandale zniszczyli pomnik Ronalda Reagana w stolicy, a pomnik Jana Pawła II w Konstancinie został oblany czerwoną farbą. Również biura poselskie polityków Prawa i Sprawiedliwości były niszczone przez uczestników protestów. Tak był m.in. w Opolu, gdzie zniszczono biuro poselskie jednej z posłów. W internecie krążą również zdjęcia z manifestacji, na których widać dzieci uczestniczące w protestach. Część z nich trzyma tablice z wulgarnymi hasłami.

