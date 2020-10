Gowin: Od wszystkich sił parlamentarnych oczekiwałbym opamiętania

Wczoraj, we wielu miastach w Polsce odbyły się manifestacje przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Podczas demonstracji dochodziło do zamieszek. W związku z tymi wydarzeniami lider Porozumienia Jarosław Gowin wezwał "wszystkie siły parlamentarne" do "opamiętania".

Wypowiedź wicepremiera, lidera Porozumienia Jarosława Gowina cytuje na Twitterze Polska Agencja Prasowa. – Od wszystkich sił parlamentarnych oczekiwałbym opamiętania i pilnego przystąpienia do poważnej dyskusji i prac nad prezydenckim projektem dotyczącym zmian w ustawie o planowaniu rodziny – zaapelował wicepremier. Protesty w całej Polsce Od tygodnia w wielu miastach w Polsce trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W ubiegły czwartek TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Podczas protestów dochodziło do dewastacji pomników oraz profanacji kościołów. Do niszczenia elewacji kościołów doszło m.in. w Warszawie oraz Krakowie. Wandale zniszczyli pomnik Ronalda Reagana w stolicy, a pomnik Jana Pawła II w Konstancinie został oblany czerwoną farbą. Również biura poselskie polityków Prawa i Sprawiedliwości są niszczone przez uczestników protestów. Tak był m.in. w Opolu, gdzie zniszczono biuro poselskie jednej z posłów. W internecie krążą również zdjęcia z manifestacji, na których widać dzieci uczestniczące w protestach. Część z nich trzyma tablice z wulgarnymi hasłami. Czytaj także:

