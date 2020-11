Nie boję się feministek

Jacek Przybylski: Boi się pan feministek?

Bartłomiej Wróblewski: Nie.

I to mimo że mniej więcej dwie setki protestujących w ramach tzw. Strajku Kobiet demonstrowały już przed pańskim mieszkaniem w Poznaniu i deklarują, że chcą do pana przychodzić codziennie?

Po to sprawuję mandat posła, żeby zabiegać o rzeczy ważne. A prawo do życia dla każdego, w tym dla osób chorych i niepełnoprawnych, stanowi olbrzymią wartość. Nieco upraszczając, można powiedzieć, że walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci wyznacza główną oś sporu we współczesnym świecie. Mam na myśli nie tylko ochronę życia poczętego, lecz także ochronę rodziny i tradycyjnych wartości. Po to jestem w polityce i to mnie motywuje do działania. Zastraszyć się nie pozwolę.

