Korwin-Mikke: Monika Płatek?!? To ta idiotka...

Rada Konsultacyjna ma być zespołem ekspertów, który ma ujednolicić i usystematyzować postulaty zgłaszane przez środowiska feministyczne. Jej skład, co zastrzegły liderki protestów, może zostać poszerzony. Obecnie do Rady powołano Barbarę Labudę, Beatę Chmiel, Danutę Kuroń, Jacka Wiśniewskiego, Roberta Hojdę, Monikę Płatek, Michała Boniego i Piotra Szumlewicza.

Janusz Korwin-Mikke przypomina na Twitterze, że niegdyś już miał do czynienia z prof. Płatek. Poseł nie ukrywa, że jest zażenowany jej osobą. Polityk przypomniał, jak kilka lat temu podczas ich wspólnej debaty wykładowczyni próbowała przekonać, że "w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci,a często więcej, niż w związkach różnopłciowych".

"P.prof. Monika Płatek?!? To ta idiotka, co twierdziła, że w homozwiązkach rodzi się tyle samo dzieci, co w normalnych? (...) Będzie walczyć o to, by para (tfu!) "gejów" też miała prawo do dokonania aborcji?" – pytał poseł.

Korwin-Mikke dołączył do swojego wpisu link do nagrania debaty, na której prof. Płatek prezentowała swoje tezy.

