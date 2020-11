Konstytucjonalista: Wyrok TK trzeba ogłosić natychmiast

Gmyz apeluje do organizatorów Marszu Niepodległości: Błagam, okażcie odpowiedzialność

Wszystko wskazuje na to, że pomimo pandemii koronawirusa Marsz Niepodległości ponownie przejdzie ulicami Warszawy. Publicysta "Do Rzeczy" Cezary Gmyz apeluje jednak do organizatorów patriotycznej manifestacji o odwołanie przemarszu.