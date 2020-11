Prof. Kleiber: Dopóki wiele osób tego nie zrozumie, mamy problem

– Ja wykorzystuję każdą okazję, także tę, by zaapelować do polityków, żeby raz przynajmniej pokazali, że są reprezentantami naszego narodu i są zainteresowani, żebyśmy spokojnie mogli żyć – wskazał ekspert.

Prof. Kleiber ocenił, że dziś największym problemem Polski jest nasza klasa polityczna. – Społeczeństwo jest oczywiście podzielone, kontynuując swoją główną myśl obwiniającą polityków – to między innymi oni są winowajcami tego podziału. My jesteśmy w środku, oczywiście trwającej już od dawna, nie chce mówić o wojnie, ale jednak sporze kulturowym, bardzo poważnym i narastającym. Nie jest żadną pociechą, że my, jako Polska, nie jesteśmy wyjątkiem – mówił gość PR24.

Zdaniem byłego szefa PAN, ten spór nie zaniknie: – Będą różne zdania, pokolenie młodych ludzi troszkę inaczej widzi sprawy, które pokolenie starsze traktuje jako obowiązującą tradycję i coś, co jest spoiwem łączącym nas wszystkich.

Według prof. Michała Kleibera, trzeba kłaść nacisk na pokazywanie wagi życia wspólnotowego. – Powinniśmy mówić o tym, jakie znaczenie ma współpraca na rzecz dobra wspólnego, jakie znaczenie ma gospodarka dla indywidualnych poglądów poszczególnych osób. Sprawy zaszły tak daleko, że nie ma wyjścia, tylko musi być rozsądny kompromis. Dopóki wiele osób tego nie zrozumie, mamy problem – podsumował komentator.

