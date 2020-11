Zgorzelski o propozycji prezydenta: Nie ma większej hipokryzji

W piątek prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy dotyczący możliwości dokonania aborcji w przypadku wykrycia wad dziecka. Rozwiązanie zakłada możliwość usunięcia ciąży, pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego 22 października, w przypadku wad letalnych wykrytych u dziecka. Jednocześnie Andrzej Duda proponuje utrzymanie zakazu przerywania ciąży w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa ciężkiego, nieodwracalnego, ale nie śmiertelnego uszkodzenia płodu.

– Nie ma większej hipokryzji niż ta którą wykazał się prezydent. Po ogłoszeniu wyroku trybunału bił brawo, a teraz po protestach ogólnopolskich pisze swoją ustawę. Nie będziemy grać w gierkę – ocenia Piotr Zgorzelski.

Zdaniem wicemarszałka PiS zniszczył kompromis aborcyjny, który "od 27 lat gwarantował spokój społeczny". – Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok na samego siebie. Wahadło zostało odchylone w prawo, finalnie ta decyzja może doprowadzić to do aborcji na żądanie – uważa polityk.

Zgorzelski podkreślał, że PSL, jest jedynym klubem parlamentarnym, który zawsze odpowiadał na propozycje dialogu. – Czy to ze strony premiera czy prezydenta. Skoro rząd uważa jednak, że opozycja tylko przeszkadza w walce z pandemia, to jako PSL wysłaliśmy ekspertów – dodał gość radia Plus.





Czytaj także:

Hołownia: Mówiłem, że będzie piekło

Czytaj także:

Błaszczak: Strajk Kobiet stawia marksistowskie tezy. To powtórka z komuny