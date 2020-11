"Proste odruchy serca urastają dziś do rangi ratujących życie". Ważny apel premiera

"Proste pytanie 'może w czymś pomóc?', dzwonek do drzwi starszego sąsiada, chwila naszej uwagi - czasem tylko tyle potrzeba, by zmienić czyjąś rzeczywistość na lepsze" – podkreśla w swoim wpisie szef rządu promując działalność Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Premier pisze, że sam odwiedził dziś 86-letnią panią Alicję, będącą jedną z setek tysięcy samotnych seniorów, którzy potrzebują teraz tej uwagi mocniej, niż kiedykolwiek.

"Wszystkim nam jest trudno, ale samotność w starości jest jedną z najgorszych rzeczy, jaka może przytrafić się człowiekowi" – zauważa Mateusz Morawiecki i wskazuje, że epidemia koronawirusa nie zwolniła nas z obowiązku bycia przyzwoitym. "Wręcz przeciwnie - trudne czasy wymagają od nas więcej i stanowią test solidarności" – dodaje.

Premier wskazuje, że proste odruchy serca urastają dziś do rangi ratujących życie i mogą stanowić granicę między życiem i śmiercią. "Pamiętajmy o tym i pomagajmy naszym seniorom" – apeluje i dodaje: "Jestem dumny, że mogę być członkiem korpusu wsparcia seniorów! Was też do tego zachęcam".

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów został uruchomiony przez rząd pod koniec października. To program skierowany do osób starszych, który ma im pomóc przetrwać okres pandemii koronawirusa.

W ramach Korpusu uruchomiona została specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu. Dane zgłaszającego są przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. To one kontaktują się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

