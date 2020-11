Koronawirus w Polsce. W tym regionie zmarło najwięcej ludzi

Śląskie odnotowało jednak najwyższą liczbę zgonów – 926 osób, co daje 16,4 proc. wszystkich przypadków śmiertelnych w Polsce, podczas gdy potencjał demograficzny województwa śląskiego stanowi 11,8 proc. populacji Polski – to wyniki badań regionalnego think-tanku – Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd "Pro Silesia".

Celem zaprezentowanego właśnie przez to stowarzyszenie raportu, prezentującego sytuację epidemiczną na 30 października, jest przedstawienie przestrzennego rozmieszczenia i natężenia liczby potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 w województwie śląskim w układzie 36 powiatów. Docelowo - poprzez opracowanie kolejnych raportów w dwutygodniowych odstępach - powstanie dynamiczny obraz przebiegu zjawiska w przestrzeni województwa śląskiego.

Według danych stanowiących sumę liczb raportowanych na 30 października roku przez powiatowe sanepidy w województwie śląskim, odnotowano 46 502 przypadki zakażeń koronawirusem. Liczba osób zakażonych obejmuje 1,032 proc. populacji województwa. Największą liczbę zakażeń odnotowano w powiecie cieszyńskim (ponad 3,1 tys. takich przypadków) najmniej zaś w Siemianowicach Śląskich, gdzie liczba osób zakażonych to 275 osób.

W układzie powiatów rozpiętość liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców waha się od 392 w Sosnowcu po 2267 w Jastrzębiu-Zdroju, przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 1032 przypadki na 100 tys. mieszkańców. Zdecydowanie najwyższy wskaźnik odnotowano w Jastrzębiu-Zdrój, co jest konsekwencją fali zakażeń wśród górników odnotowanej głównie w miesiącach letnich.

Gdzie jest najwięcej zakażeń?

Generalnie wysoki odsetek zakażeń dotyczy południowo-zachodnich i południowych powiatów województwa śląskiego tj. rybnickiego, wodzisławskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Rybnika i Żor. Tworzą one jeden zwarty przestrzenie obszar. W przedziale wyrażającym natężanie zarażeń na poziomie przekraczającym 1000 przypadków na 100 tys. mieszkańców znalazła się także Ruda Śląska.

Niskie wartości odnotowano natomiast w miastach na prawach powiatu w centralnej części województwa. Najmniejszą liczbę zakażeń na 100 tys. mieszkańców zanotowano w Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich, Tychach i Chorzowie. Relatywnie korzystna sytuacja obejmuje wschodnią część konurbacji katowickiej m.in. z Katowicami, Jaworznem i Mysłowicami. Na południu województwa stosunkowo niewielką liczbę zakażeń odnotowano także w Bielsku Białej.

Będę kolejne dane

Raport przygotowali naukowcy z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd "Pro Silesia", które powstało w 2017 r. Od początku swej działalności skupia się na tworzeniu sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju międzynarodowego zrzeszonych podmiotów: samorządów, biznesu i nauki.

Stowarzyszenie zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z Unią Europejską, a od niedawna prowadzi działalność naukowo-badawczą. Jako regionalny think-tank ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu oraz pomoc w sprostaniu wyzwaniom, którym województwo śląskie musi sprostać w dobie pandemii.

Zaprezentowany właśnie raport to pierwsze opracowanie z cyklu "Think Pro Silesia – Śląskie a pandemia", który będzie obejmował w sumie 10 raportów publikowanych co 2 tygodnie.