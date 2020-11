Kaja Godek zawiadomi prokuraturę? Chce donieść na premiera

Według informacji RMF FM, Kaja Godek rozważa zawiadomienie prokuratury o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez premiera. Jak zaznacza w rozmowie z reporterem radia działaczka Fundacji Życie i Rodzina, premier, zwlekając z publikacją tego dokumentu, łamie prawo.

– Rząd nie szanuje wyroku własnego trybunału i na temat tego wyroku prowadzi jakąś dyskusję – ocenia Godek.

Jednak zanim nastąpi zawiadomienie do prokuratury, Kaja Godek wystosowała petycję, w której domaga się natychmiastowej publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jak komentuje działaczka, brak publikacji będzie powodem do tego, aby nigdy nie oddać głosu na PiS. – Wzywamy Mateusza Morawieckiego do zaprzestania łamania prawa – dodała w rozmowie z reporterem RMF FM.

Jak dodatkowo ustaliło radio, na razie rząd nie zamierza drukować wyroku TK ws. aborcji, przynajmniej do czasu aż ucichną protesty społeczne w tej sprawie. Z informacji podawanych przez RMF FM wynika również, że prezydencki projekt ustawy w sprawie prawa aborcyjnego nie ma poparcia większości nawet w klubie PiS-u.

