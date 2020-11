Kukiz: Nie dziwię się, że krzyczą "wypier***ać"

– Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców na 7 dni w skali kraju to włączamy ten ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeśli będzie w granicy 70-75 to wdrożymy zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu – mówił premier podczas konferencji.

Pytany o te słowa, Paweł Kukiz stwierdził, że "rozpatrując to zupełnie cynicznie, to jest to jakiś dar dla władzy". – Przy tych wszystkich zamieszaniach, przy tym niezadowoleniu, które jest spowodowane nie tylko wyborem TK, ale całą nerwowością władzy – mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.

Lider Kukiz'15 jednocześnie wyraził niezadowolenie z faktu, że przy obecnych protestach nie podnosi się postulatu zmiany ustroju państwa polskiego i zwiększenia udziału obywateli.

– Władza dostaje możliwość wprowadzenia stanu wojennego bez wprowadzania stanu wojennego – stwierdził. Paweł Kukiz dodał, że nie dziwi się, że na manifestacja padają wulgarne hasła.

– Ja z przyjemnością posiedzę w domu z rodziną, ale dla młodego człowieka zamknięcie w czterech ścianach w bloku, to sfiksować można. Ja się tym młodym ludziom nie dziwię, że wychodzą i krzyczą "wypier***ać". Oni mają dość. To cała filozofia. Przepraszam, ale zacytowałem hasło z marszu – mówił wzburzony polityk.

