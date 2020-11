Gowin zapowiada wsparcie dla przediębiorców. "Uruchomimy wszystkie fundusze, które sprawdziły się wiosną"

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Jarosław Gowin poinformował, że rząd pracuje nad rozporządzeniem, które pozwoli dofinansować ok. 2 tys. zł wynagrodzenia pracowników branż dotkniętych nowymi obostrzeniami.

– Rząd planuje zwrócić się do KE o wydłużenie terminu tarczy finansowej dla dużych firm tak, by wnioski mogły być składane do końca marca 2021 r. – powiedział wicepremier. Jego wypowiedź PAP cytuje na Twitterze.

Gowin zapowiedział, że dla przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami, uruchomione zostaną wszystkie te fundusze, które sprawdziły się wiosną.

Nowe obostrzenia

Nauczanie zdalne również w klasach 1-3, zamknięte galerie i instytucje kultury, dodatkowe ograniczenia w sklepach – to kolejne obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, które podczas wczorajszej konferencji prasowej ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie ograniczenia potrwają co najmniej do 29 listopada.

– Pandemia nasila się, więc nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Kolejne restrykcje są niezbędne – przekonywał szef rządu.

Czytaj także:

"W PiS wrze". Onet: Takie polecenie Kaczyński osobiście wydał premierowiCzytaj także:

Tajemniczy doradca Kaczyńskiego