Grodzki zlecił zbadanie wyroku TK. Jest odpowiedź ekspertów

Szczerski: Polski konflikt wewnętrzny może źle wpłynąć na relacje z USA

– Jeśli polska opozycja będzie chciała za wszelką wykorzystać także Waszyngton do strategii ulica i zagranica, to będziemy mieli sytuację wynikająca z wewnętrznego polskiego konfliktu trudniejszą, niż na to wskazują relacje...