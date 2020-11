Rozłam w obozie rządzącym? "Poważne ostrzeżenie wobec kierownictwa PiS"

Jak informowała w ostatnim czasie Interia, coraz bardziej realny staje się scenariusz utraty przez PiS większości w Sejmie. Serwis wskazywał, że Jan Krzysztof Ardanowski wraz z grupą innych przeciwników ustawy futerkowej ma już dość szabel, by założyć swoje koło poselskie, a teraz gra toczy się o klub. Z ustaleń serwisu wynika, że część zawieszonych posłów partii rządzącej zdecydowało się opuścić szeregi formacji Jarosława Kaczyńskiego.

Dzisiaj popołudniu PAP podał jednak na Twitterze, że były minister Jan Krzysztof Ardanowski raczej nie utworzy swojego klubu poselskiego.

"Poważne ostrzeżenie wobec kierownictwa PiS"

Do sytuacji w koalicji rządzącej odniósł się w trakcie konferencji prasowej w Krakowie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polityk stwierdził, że na razie nie ma koła poselskiego (opozycyjnego wobec PiS), „ale jest poważne ostrzeżenie wobec kierownictwa PiS”

Lider PSL wymienił też „błędy merytoryczne”, które jego zdaniem doprowadził do podziałów m.in. popierania piątki dla zwierząt czy „nieudolne” prowadzenie polityki walki z epidemią.

– Nie dziwię się. Myślę, że tych posłów będzie coraz więcej. Na razie jest to puszczenie mocnego sygnału, który ma oddziaływać na wnętrze PiS. Jeśli tam nie będzie oddziaływania, to pewnie na kolejnym posiedzeniu to koło powstanie – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Czytaj także:

"Grupa rozłamowców stopniała". Nowe, nieoficjalne informacje ws. buntu w PiS