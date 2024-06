"Kadyrow jest karykaturą Putina"

CO PISZĄ NA WSCHODZIE || Nie milkną echa demaskatorskiego reportażu o tajemnicach czeczeńskiego dyktatora. Dziennikarze oskarżają go m.in. o założenie haremu złożonego z dzieci, czy o zabójstwo własnego ojca i brata. Według Maksyma Kaca, Czeczenia to taka Rosja, ale sprowadzona do absurdu.

Niezależny rosyjski portal internetowy Projekt Media opublikował niedawno film dokumentalny o sekretach Ramzana Kadyrowa. Wyłania się z niego wręcz groteskowy obraz czeczeńskiego dyktatora, który założył harem złożony z nieletnich dziewczynek (w tym z 15-latek, które rodziły mu dzieci), mordował przeciwników politycznych (jednego oddał lwu na pożarcie), a nawet prawdopodobnie maczał palce w śmierci własnych ojca (którego został następcą) i brata. Dokument skomentował opozycyjny bloger Maksym Kac. "Istnieje pocieszająca teza, zgodnie z którą Czeczenia nie jest Rosją, że to taka enklawa bezprawia, oddzielona od Rosji wielkim murem, niczym dzikie ziemie w »Grze o tron«. Jednak teza ta mało ma wspólnego z rzeczywistością" – przekonuje Kac. Jego zdaniem Kadyrow jest jak Putin, tylko bardziej. Bloger użył ciekawego porównania. Stwierdził, że to trochę tak, jakby politykę Putina komentowała nie Jekaterina Szulman (znana opozycyjna publicystka i politolog), tylko Władimir Sorokin (pisarz-postmodernista, epatujący brutalnością i wulgarnością; w jednej ze swoich powieści opisał ze szczegółami stosunek seksualny Chruszczowa ze Stalinem).