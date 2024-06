Niemcy się zbroją. Możliwa rekordowa umowa na amunicję

Ministerstwo obrony Niemiec oraz resort finansów przedstawiły komisji budżetowej Bundestagu dokumenty dotyczące umowy na produkcję amunicji z Diehl Defense i Nammo Raufoss. Według nich, oba koncerny miałyby do końca dekady dostarczyć 2,35 mln sztuk amunicji kaliber 155 milimetrów. Co ciekawe, umowa przewiduje, że amunicję będą mogli zamawiać także państwa NATO oraz Ukrainy. Niemcy chcą kupić dla siebie 200 tys. nabojów za ok. 1,31 mld euro.

Kilka tygodni temu niemiecki MON zawarł z koncernem Rheinmetall podobną umową na kwotę do 8,5 mld euro, aby umożliwić producentowi broni uruchomienie nowej linii produkcyjnej w Dolnej Saksonii.

Niemcy szykują się do wojny

Dziennikarze w Niemczech zauważają, że po 13 latach od wycofania się z obowiązkowej służby wojskowej szef niemieckiego Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawił pomysł ponownego poboru żołnierzy. Ponadto Boris Pistorius zamierza powołać 200 tys. rezerwistów i rozszerzyć służbę wojskową na kobiety.

– Według szacunków wszystkich międzynarodowych ekspertów wojskowych należy zakładać, że od 2029 roku Rosja będzie w stanie przeprowadzić atak militarny na państwo NATO lub państwo sąsiednie – wyjaśnił Pistorius.

Minister planuje rozesłać ankiety do 18-letnich chłopców i dziewcząt, aby dowiedzieć się, kto z nich jest gotowy do służby. Otrzyma je 400 000 osób, z czego 40 000 zostanie wybranych i wezwanych na spotkania wojskowe.

"Dobór odbywa się w oparciu o kryteria jakościowe. Pistorius sugeruje, że dzięki jego koncepcji Bundeswehra będzie mogła co roku werbować 5 tys. dodatkowych żołnierzy. Celem jest co roku zwiększanie tej liczby” – czytamy w artykule zdf.heute.de.

Nowym pomysłem jest rozpoczęcie poboru dla kobiet.

– Nie jest już właściwe skupianie się wyłącznie na młodych mężczyznach. Bundeswehra należy do wszystkich płci, a kobiety również chcą wnosić swój wkład – powiedziała komisarz Bundestagu ds. sił zbrojnych Eva Högl.

Czytaj też:

Orban o wojnie na Ukrainie: Czy celem jest flaga NATO na Krymie?Czytaj też:

Niemiecki polityk chce deportacji uchodźców z Ukrainy, którzy nie pracują