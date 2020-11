WOT: Pomagamy tylko tym szpitalom, które tego chcą

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 listopada 2020 r. szpitale nie rzadziej niż co trzy godziny mają przekazywać do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia informacje m.in. na temat wolnych i zajętych łóżek, w tym łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem. O pomoc szpitalom w administrowaniu bazami danych zwrócił się do wojska szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

– Nasi żołnierze od poniedziałku wspierają 327 szpitali w całej Polsce w ramach obsługi baz danych – poinformował PAP rzecznik WOT płk Marek Pietrzak. Dodał, że na obecną chwilę 11 szpitali nie wyraziło zainteresowania wsparciem wojska w tym obszarze, a kilkadziesiąt placówek nie zdecydowało jeszcze, czy będzie potrzebować pomocy wojska w obsłudze baz danych.

Płk Pietrzak zaznaczył, że wojsko pomoże w działaniach administracyjnych tylko tym szpitalom, które będą zainteresowane taką pomocą. – Prowadzimy tylko tam wsparcie, gdzie placówki o nie wnioskują, na zasadach normalnej współpracy, rozmowy – podkreślił.

– Wszystkie szpitale, które wskazał nam NFZ otrzymały od nas propozycję wsparcia – poinformował Pietrzak. – Te placówki, które go nie potrzebują, zwyczajnie odmawiają. Bywają szpitale, które mają tylko kilka czy kilkanaście covidowych łózek i dyrektorzy stwierdzają, że nie ma sensu, by do ich raportowania była oddelegowana specjalna osoba – wyjaśnił. Jak dodał, zdecydowana większość szpitali przyjęła wsparcie wojska, spływają też kolejne wnioski w tym zakresie.

– Jeżeli dany podmiot nie życzy sobie tego wsparcia, to my jako wojsko, nie nalegamy, jest mnóstwo innych obszarów wsparcia, na które możemy przenieść ten wysiłek i zasoby. Ogólnie wspieramy obecnie prawie 500 szpitali – powiedział rzecznik WOT.

Podkreślił też, że wojsko jest wyłącznie elementem, który ma udzielać pomocy. – Nie jesteśmy stroną tego, co się dzieje w zakresie dyspozycji i obsłudze systemu baz danych. Stronami są szpitale i NFZ. My jesteśmy tylko elementem, który ma udzielić wsparcia – zaznaczył płk Pietrzak.

Podkreślił również, że wsparcie systemu ochrony zdrowia jest dla WOT obecnie priorytetem. – Pochłania ono ponad 50 proc. wszystkich sił, które delegujemy do wsparcia walki z koronawirusem – wskazał.

Podkreślił, że wojsko wspiera szpitale na dwóch poziomach. Pierwszy - podstawowy zakłada m.in. pomoc szpitalom w przeprowadzaniu wstępnego triażu pacjentów, logistyce, administracji czy przygotowaniu przyszpitalnych izb przyjęć. Drugi poziom zakłada wsparcie szpitali covidowych, gdzie wymagana jest bardziej specjalistyczne wiedza.

Pietrzak poinformował też, że w minionym tygodniu żołnierze Wojska Polskiego pobrali ponad 90 tys. wymazów. – Pobieramy od 16 do 18 tys. wymazów dziennie; dysponujemy obecnie ok. 300 zespołami wymazowymi. Wojsko zorganizowało też 10 punktów drive-thru – poinformował.