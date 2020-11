Mosbacher o Bidenie: To dobry i przyzwoity człowiek

– Jestem przekonana, że do 20 stycznia 2021 roku nowa głowa państwa obejmie swój urząd – i raz jeszcze powtarzam – według naszej najlepszej wiedzy, będzie to kandydat demokratów, Joe Biden – mówi Mosbacher w wywiadzie na portalu "Wirtualna Polska".

Dopytywana o zarzuty Donalda Trumpa co do legalności wyborów podkreśliła, że "do 20 stycznia obecny prezydent może kwestionować rezultat głosowania oraz domagać się interwencji w miejscach, które podejrzewa o nieprawidłowości". – Tak wygląda proces zmiany władzy. Nie mogę się wypowiadać, dlaczego prezydent Trump nie jest gotowy w tej chwili do zaakceptowania wyniku, ale nie ma innej możliwości poza scenariuszem, w którym w ten czy inny sposób pod koniec stycznia mamy legalnie urzędującą głowę państwa – powiedziała ambasador USA.

Jak zaznaczyła, zna Joe Bidena od 35 lat. – To dobry i przyzwoity człowiek, z ogromnym doświadczeniem w polityce, był przecież wiceprezydentem przez osiem lat. Znamy dobrze jego poglądy, których nie ukrywał podczas swojej kampanii, dlatego nie będzie żadnych niespodzianek. Jest przyjazną i życzliwą osobą, sądzę więc, że świetnie dogadają się z prezydentem Andrzejem Dudą – oceniła.

– Więź między naszymi narodami wykracza poza doraźną politykę. Nie sądzę zatem, by doszło do fundamentalnych zmian – dodawała.

Zapowiedziała również, że 20 stycznia złoży rezygnację ze sprawowanej funkcji. – To będzie mój ostatni dzień w Warszawie – poinformowała Mosbacher.