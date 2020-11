Rzecznik PiS wskazała odpowiedzialnych za wczorajsze zdarzenia. "Widziałam jak poseł Konfederacji..."

Wczoraj ulicami Warszawy po raz kolejny przeszedł Marsz Niepodległości. W przeciwieństwie do manifestacji z poprzednich lat, tym razem nie zabrakło zamieszek i chuliganów. Podczas manifestacji chuligani podpalili mieszkanie w bloku przy Alei 3 Maja.

Do wczorajszych wydarzeń odniosła się rzecznik PiS. Czerwińska zarzuca organizatorom marszu, że nie panowali nad tłumem, w którym pojawiły się niebezpieczne osoby.

– Co do formuły marszu, pierwotnej, ona miała być zmotoryzowana. To wydawało się takim wyrazem rozsądku i odpowiedzialności. Ale niestety okazało się, że organizatorzy nie byli w stanie zapanować i wytrzymać tej formuły, bo pojawiła się grupa chuliganów, którzy zaczęli atakować policjantów – mówiła.

Rzecznik partii rządzącej oskarża również polityków opozycji.

– Tutaj też ponoszą odpowiedzialność zarówno w tym marszu, jak i w tych poprzednich protestach, politycy opozycji, bo oni w nich uczestniczą. Wczoraj też widziałam jednego z posłów Konfederacji, który wręcz zachęcał osoby do określonych zachowań, czyli jakby organizował część tych osób, które były pieszo, poza samochodami. To absolutnie nieodpowiedzialne zachowanie – stwierdziła.

Polityk jednocześnie zaapelowała do Polaków, aby nie organizowali manifestacji w czasie pandemii.

Czytaj także:

To oni mogli podpalić mieszkanie na trasie Marszu Niepodległości. Policja publikuje zdjęciaCzytaj także:

Gawkowski: Kaczyński próbuje przejąć Marsz Niepodległości. Żądamy delegalizacji