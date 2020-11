Szpitale tymczasowe poszukują pracowników

W każdym województwie ma działać co najmniej jeden szpital tymczasowy pod auspicjami wojewodów. Kolejne 17 obiektów budują, zgodnie z decyzją administracyjną premiera, spółki Skarbu Państwa.

Szpital na Stadionie Narodowym w Warszawie na razie dysponuje 200 łóżkami. W niedzielę zostanie oddanych do użytkowania kolejne 200. Docelowo ma być 1200 łóżek. Druga placówka w stolicy powstanie w hali EXPO XXI. Ponadto szpitale na Mazowszu przygotowywane są przez spółki Skarbu Państwa.

W Radomiu tymczasową lecznicę uruchomi Totalizator Sportowy. Będzie się mieścić w Centrum Rehabilitacji przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Kolejne dwa szpitale dla woj. mazowieckiego zbuduje PKN Orlen: w Płocku i w Ostrołęce. Mają one dysponować łącznie 400 łóżkami dla chorych na COVID-19. W Siedlcach szpital dla ok. 200 chorych ma utworzyć Bank Gospodarstwa Krajowego.

W Małopolsce będzie łącznie sześć szpitali tymczasowych. Pierwszy działa już w dawnym Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK) w Krakowie. Pod koniec listopada gotowa ma być kolejna taka placówka w hali EXPO Kraków, gdzie będzie 375 łóżek, w tym 20 respiratorowych. Będą one udostępniane stopniowo.

Pozostałe szpitale w regionie powstają: w Krynicy-Zdroju, w małej hali Tauron Areny Kraków (oba budowane i wyposażane przez Tauron Polska Energia), w Tarnowie w arenie Jaskółka (budowany przez PKO BP) i w dawnych budynkach Szpitala Uniwersyteckiego, budowany przez Grupę Azoty.

Na apel o zgłaszanie się do pracy w szpitalach tymczasowych w Małopolsce odpowiedziało ponad 280 osób.

W Podlaskiem w dwóch szpitalach tymczasowych ma powstać łącznie około 200 łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Jeden jest tworzony w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prace w nim mają się zakończyć do końca listopada. Drugi szpital, w budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Żurawiej w Białymstoku ma być ukończony do 10 grudnia.

Pilnie poszukiwany jest personel do szpitali. Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Katarzyna Malinowska-Olczyk podkreśliła, że opublikowanie ustawy covidowej byłoby szansą na zatrudnienie kadr medycznych ze Wschodu. Jej zdaniem wyjaśniłoby to również wiele kwestii finansowych. Wyraziła obawę, że szpitale tymczasowe powstaną, ale może nie być komu w nich pracować.

Opóźnia się budowa szpitala tymczasowego w Targach Kielce w woj. świętokrzyskim. 24 października Targi Kielce otrzymały polecenie od ministra zdrowia, aby budowę zakończyć w miesiąc, ale złożyły odwołanie od decyzji. Zdaniem prezesa Targów Kielce Andrzeja Mochonia najbardziej realny termin to przełom listopada i grudnia.

Koszty inwestycji okazały się niemal trzy razy większe niż zakładano. Zdaniem Mochonia wyniosą prawie 11 mln zł.

Do pracy w szpitalu tymczasowym organizowanym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach zgłosiło się ponad 400 osób. Powstanie tam 500 łóżek, w tym 100 respiratorowych. Kończą się prace przy instalacjach elektrycznej i tlenowej, w czwartek napełniane były zbiorniki na tlen. Szpital ma być gotowy do końca listopada.

Kolejny szpital jest przygotowywany w jednej z hal magazynowych na terenie portu lotniczego w Pyrzowicach. Znajdzie się w nim ok. 145 łóżek, w tym 10 respiratorowych. Trzeci taki obiekt w regionie, zlokalizowany w jednym z uzdrowisk w Ustroniu, będzie mógł przyjąć docelowo nawet 200 pacjentów ciężko chorujących na COVID-19, w pierwszym etapie będzie tam przygotowane 100 łóżek. Według deklaracji spółki Węglokoks, tworzącej szpitale w Pyrzowicach i w Ustroniu, prace powinny się zakończyć z końcem listopada.

W woj. wielkopolskim tymczasowa lecznica ma zacząć działać do końca listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Szpital będzie mógł przyjąć ok. 600 pacjentów.

Chęć pracy w placówce wyraziło 908 osób, w tym 45 lekarzy. Pozostali chętni to m.in. ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, pielęgniarki czy pracownicy administracyjni. Zgłosiło się też 166 studentów medycyny.

Pierwsi pacjenci w szpitalach tymczasowych w Zachodniopomorskiem mają pojawić się w pierwszej połowie grudnia. Oba szpitale będą w Szczecinie: jeden w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena, drugi w budynku M w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W każdej lokalizacji ma być po 150 łóżek tlenowych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 i po 25 łóżek do intensywnej opieki medycznej.

Obecnie poszukiwany jest personel do pracy. – Przyda się każda para rąk – ratownicy, fizjoterapeuci, personel pomocniczy, sprzątający, opiekunki i opiekunowie. Prosimy o zgłaszanie się do nas lekarzy i pielęgniarek wszystkich specjalizacji. Na wagę złota będą oczywiście specjalizacje anestezjologiczne, personel z doświadczeniem, ale do pracy będziemy potrzebować wszystkich – również personel w trakcie specjalizacji czy studentów ostatnich roczników kierunków lekarskich i pielęgniarskich. Każda osoba będzie dla nas cenna – powiedziała rzeczniczka prasowa wojewody zachodniopomorskiego Agnieszka Muchla-Łagosz.

W szpitalu tymczasowym w obiektach Targów Lublin potrzeba do pracy ok. 700 osób – personelu medycznego i niemedycznego. Na razie chęć pracy zadeklarowało 279 osób, w tym m.in. 23 lekarzy, 52 pielęgniarki, 40 ratowników medycznych, 11 salowych i sanitariuszy, 15 techników, 4 studentów medycyny, 9 studentów pielęgniarstwa i 45 pracowników administracji.

Szpital powstaje w dwóch pawilonach. W jednym będzie oddział intensywnej terapii, gdzie zaplanowano ok. 80 łóżek, a w drugim oddział zakaźny, łącznie z ok. 400 łóżkami dla pacjentów, z możliwością tlenoterapii. Ma być gotowy na przełomie listopada i grudnia.

Chęć pracy w powstającym w hali Expo w Łodzi szpitalu tymczasowym zadeklarowało 40 pracowników medycznych. Przyszłą kadrę zasilić mogą także studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na razie zgłosiło się 190 studentów, przy czym 70 z nich już teraz skierowano do pomocy w szpitalu im. Biegańskiego, im. WAM i do szpitala w Zgierzu.

W hali mają się znaleźć 272 łóżka, w tym 100 wyposażonych w respiratory. Koszt adaptacji przestrzeni hali wystawienniczo-konferencyjnej ma wynieść ok. 7 mln zł brutto.

Na początku grudnia gotowy ma być szpital tymczasowy w nowo wybudowanym skrzydle szpitala MSWiA w Rzeszowie. W placówce powstanie docelowo 160 łóżek, w tym 40 respiratorowych.

Na apel wojewody podkarpackiego o zgłaszanie się chętnych do pracy odpowiedziały 64 osoby. Wśród nich są m.in. lekarze, pielęgniarki i ratownicy. Jest też kilka osób z zawodów niemedycznych, m.in. sprzątaczki.

Pod koniec listopada lub na początku grudnia będzie gotowy szpital tymczasowy w budynku sanatorium uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie. Docelowo znajdzie się tam 200 łóżek dla chorych na COVID-19, w tym 16 respiratorowych. Wszyscy pacjenci będą podlegali terapii tlenowej.

Do pracy poszukiwani są lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Do tej pory zgłosiło się ok. 90 osób, w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, biały personel pomocniczy, ratownicy KPP, wolontariusze do pomocy.

Drugi szpital tymczasowy na Pomorzu ma powstać na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich (MTG). Jego budową zajmie się Grupa Lotos. W planach jest zorganizowanie do 450 miejsc dla chorych na COVID-19. Na razie w hali Amber Expo nie zaczęły się jeszcze prace. Inwestycja jest na etapie projektowym.

We Wrocławiu szpital tymczasowy powstaje w centrum kongresowym przy ul. Rakietowej. Placówka będzie miała 400 miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19, w tym 50 miejsc respiratorowych. Ma być gotowa na koniec listopada.

Do pracy potrzeba tam ok. 900 pracowników, w tym 260 lekarzy, 608 pielęgniarek i 80 pracowników apteki. Dotąd zgłosiło się 500 osób z personelu medycznego.

Szpital dla chorych na COVID-19 dla woj. lubuskiego jest organizowany w nowym budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Pomieści 170 miejsc covidowych, w tym 25 respiratorowych. Na przyjęcie pacjentów ma być gotowy do 7 grudnia.

Liczba personelu tymczasowej lecznicy będzie zależeć od rozwoju pandemii i obłożenia łóżek. Na razie jest mowa o ok. 90 pielęgniarkach, o minimum 30 lekarzach i personelu pomocniczym.

W woj. warmińsko-mazurskim mają być uruchomione dwie lecznice tymczasowe: w Szczytnie i Nidzicy. Łącznie będzie w nich 120 łóżek respiratorowych. Mają być otworzone w listopadzie.

Szpital tymczasowy w Ciechocinku w woj. kujawsko-pomorskim, powstający na bazie 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, zostanie oddany do użytku w pierwszej dekadzie grudnia. Docelowo będzie w nim 250 miejsc, w tym 150 miejsc tlenowych i 60 miejsc respiratorowych.

Chętni do pracy w szpitalu tymczasowym mogą się zgłaszać za pośrednictwem strony www.kujawskopomorskiszpital.pl.

W Opolu szpital na 150 łóżek powstaje w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym. Ma być gotowy pod koniec listopada.

