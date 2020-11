Nowe informacje o stanie zdrowia Dziambora. "Napisał z uśmiechem, że żyje"

W zeszłym tygodniu poseł Artur Dziambor poinformował, że jest zakażony koronawirusem. „Jestem w domu od czwartku. Objawy od soboty. We wtorek dostałem wynik pozytywny. Moja żona też była zbadać. Negatywny. No i teraz tak: ja kończę izolację 12.11. i tego dnia moja żona (z dziećmi) wpada w 7 dni dodatkowej kwarantanny. Pytanie: co za debil wymyślił te kwarantanny?” – pisał wówczas Dziambor. W innym wpisie polityk przyznaje, że zachorował w momencie, kiedy zaczął stosować zasadę DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka.

W środę polityk trafił do szpitala. Informację potwierdza Janusz Korwin-Mikke. – Tak, to prawda. Kolega Dziambor jest w szpitalu. To koronawirus. Dziś o 8 rano dostałem od niego wiadomość, że tam się łączy, ale nie jest na tyle silny – powiedział Korwin-Mikke.

Portal informuje, że zakażony poseł czuje się już lepiej. Wiadomość przekazał szef biura prasowego partii. Jak powiedział Tomasz Grabarczyk otrzymał dziś rano sms od Artura Dziambora.

– Napisał z uśmiechem, że żyje. Jest w szpitalu, ale jest wszystko w porządku. Jego powrót to kwestia rekonwalescencji – powiedział Grabarczyk. Dodał także, że pojawiające się informacje o rzekomo koniecznym podłączeniu Dziambora do respiratora, są fałszywe.

– Dziambor ma astmę oskrzelową – o czym sam wspominał – i to wywołało u niego trochę gorszą sytuację – oświadczył polityk Konfederacji.

