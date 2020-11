"To jest taki zamach". Warnke: Wyrok TK to atak na rodzinę

Katarzyna Warnke i jej mąż Piotr Stramowski udzielili wywiadu agencji Newseria.

– To jest po prostu niehumanitarne, to co się wydarza. Jest to zamach w ogóle na rodzinę, jest to kompletnie jakieś nienowoczesne podejście, tak jakby medycyna się nie rozwinęła przez te kilkadziesiąt lat. Razem z tym blokuje się też edukację seksualną, antykoncepcję. Nie wiem, do czego to ma prowadzić i ta wizja podręcznych z tego popularnego serialu jest adekwatna i wydaje mi się, że ten stosunek kobiety jako do reproduktora naprawdę nas zezwierzęca. I ten zryw jest po prostu zrywem młodych ludzi nareszcie i oni mają powód, żeby wyjść na ulice – stwierdziła celebrytka znana z filmów Patryka Vegi.

Warnke wspiera protesty kobiet: – Jest to zryw kobiet, widać, że dotknęło to kobiety o różnych poglądach i to też jest bardzo fajne. I widać, że ta siła, wydaje mi się, że się nie zatrzyma, i bardzo się z tego cieszę, że właśnie z tego powodu dojdzie do jakichś zmian.

Podobnego zdania jest Stramowski. – Wciąż funkcjonują patriarchalne wzorce, według których mężczyzna to jest ten „powyżej” kobiety. Ja się z tym nie zgadzam i uważam, że powinniśmy dążyć do równości. Kobiety nie mają i nie miały łatwo – podejrzewam przez setki i tysiące lat, a teraz się to może zmienić. To nie jest oczywiście zmiana nagła (...) ale takimi działaniami osób publicznych – też mężczyzn, którzy wypowiadają się na ten temat, my możemy tym trafić do młodych ludzi, którzy może zmienią swój sposób patrzenia patriarchalny, niestety jeszcze panujący – mówi aktor.

