Sprawa Rabieja. Trzaskowski dogadał się z Nowoczesną

Według ustaleń portalu Trzaskowski wskaże swojego zastępcę, zaś Nowoczesna otrzyma stanowisko dyrektora koordynatora w stołecznym ratuszu.

Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Warszawy i szef stołecznych struktur Nowoczesnej, powiedział w rozmowie z Interią, że osiągnięto porozumienie w ramach uzgodnień koalicyjnych. – Prawdopodobnie jutro pan prezydent przedstawi osobę, którą wskaże na wiceprezydenta Warszawy – dodał.

Nieoficjalnie mówi się, że wiceprezydentem zostanie Aldona Machnowska-Góra, która dotąd pełniła funkcję dyrektor koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej. Machnowska-Góra jest uznawana za bliską współpracownicę Trzaskowskiego.

Do nagłego odwołania Pawła Rabieja ze stanowiska wiceprezydenta stolicy doszło w ubiegłym tygodniu. Zdymisjonował go Trzaskowski po tym, jak Rabiej – odpowiedzialny w ratuszu za obszar zdrowia – wyjechał w szczycie epidemii na urlop do Grecji.

Warszawa ma obecnie trzech wiceprezydentów. To Renata Kaznowska, Michał Olszewski i Robert Soszyński.

