"Idź popieraj Komorowskiego". Ostre spięcie dwóch bokserów

Przemysław Saleta i Marcin Najman nie przepadają za sobą. Ostatnio doszło między nim do ostrej wymiany zdań. Saleta opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym w niewybredny sposób skomentował niedawne występy Najmana w telewizji. Zawodnik MMA komentował na antenie TVP Info m.in. sprawy związane z budżetem Unii Europejskiej.

"Podczas wywiadu z domu, w tle, widać pas IBO International, który zdobyłem w 1999 roku w walce z Asmirem Vojnoviciem. Pas, podobnie jak mnóstwo innych rzeczy, zostawiłem u niego na przechowanie (kolegowaliśmy się wtedy) przed wyjazdem do USA w 2005 r. " – napisał Saleta.

"Przemku ten pas czeka na Ciebie już 15 lat. Zostawiłeś go przed wyjazdem do Stanów w naszym wspólnym klubie w Częstochowie. Miałeś przyjechać po pas i się rozliczyć za 6 miesiące za czynsz klubu, który płaciłem za Ciebie. Do dziś nie przyjechałeś ani po pas, ani się rozliczyć" – odpisał Najman.

"Idź popieraj Komorowskiego. P.S. Ty nie miałeś wyjechać na stałe z Polski?" – napisał w kolejnym poście Najman.

