Marszałek Grodzki spowalnia pracę nad ustawami? "Powiedział, że mu się nie podobają"

– Sejm czekał na ustawy, ustawy terminowe, których uchwalenie, ażeby mogły wyjść w przyszłym roku, jest konieczne do końca tego miesiąca – komentował Pęk na porannej konferencji prasowej, skarżąc się na powolny przepływ ustaw pomiędzy Senatem a Sejmem.

– Były ustalenia, pisma, korespondencja pomiędzy panią marszałek Sejmu u panią marszałek Senatu. (…) Były ustalenia na konwencie seniorów, takie, że w dniu wczorajszym przegłosujemy pakiet ustaw, które są najpilniejsze, i niezwłocznie przekażemy je do Sejmu, tak ażeby Sejm mógł nad nimi procedować – tłumaczył dalej wicemarszałek Senatu.

– Mimo tego, że wczoraj pracownicy Sejmu do bardzo późnych godzin nocnych byli gotowi do pracy, ustawy do Sejmu nie spłynęły. Miały spłynąć dzisiaj we wczesnych godzinach rannych (…) i tu znów nic. (…) Kiedy wchodziłem na salę plenarną Senatu jeszcze dowiadywałem się w kilku rożnych miejscach w Senacie, łącznie z zapytaniem szefa Kancelarii Senatu czy druki wyszły. Wszyscy rozkładali ręce, mówili, że nie wiedza co się dzieje, kiedy to nastąpi – relacjonował Pęk.

– Zapowiadało się, że znowu będzie jakaś wielogodzinna obstrukcja, dlatego upomniałem się o te ustalenia. (…) Nagle wtedy marszałek Grodzki ogłosił, że ustawy właśnie przechodzą w trybie pilnym do Sejmu. Takie funkcjonowanie Kancelarii Senatu jest skandaliczne. To nie jest kancelaria marszałka Grodzkiego i PO, tylko kancelaria całego Senatu – podkreślił polityk.

– Zdarzyła się sytuacja niezwykła. Marszałek Senatu tłumacząc, dlaczego te ustawy nie zostały skierowane wciąż jeszcze do Sejmu dzisiaj rano, powiedział, że mu się nie podobają. Marszałek Sejmu nie jest od tego, aby oceniać osobiście już podjęte decyzje Senatu – dodał Terlecki.

