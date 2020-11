Poseł PiS został wolontariuszem na oddziale dla pacjentów z COVID-19

Gmyz o ostatnich wydarzeniach w Sejmie: To przygotowanie PSL pod przyszłe wybory

Zerwanie przez PSL Koalicji Polskiej to, zdaniem publicysty "Do Rzeczy", przygotowanie do przyszłych wyborów. Z kolei posłowie Kukiz '15 mogą być przydatni Prawu i Sprawiedliwości przy okazji poszczególnych głosowań.