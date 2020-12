Lata więzienia za ulotki. Sędzia SN usłyszy zarzuty? Cenckiewicz: Bolszewik z WSW. Brawo IPN

Jeszcze kilka miesięcy temu o jego przeszłości szeroko pisały media. Okazało się, że sędzia Sądu Najwyższego orzekał nie w jednym, ale w kilku procesach politycznych za czasów PRL.

We wtorek IPN poinformował, że Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie wystąpiła do Sądu Najwyższego z wnioskiem o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego sędziego Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Józefa I.

Zamierza mu postawić zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej polegającej na bezprawnym skazaniu 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL.

Wniosek jest efektem prowadzonego od października 2018 roku śledztwa w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności działaczy demokratycznej opozycji w PRL. Zostało ono wszczęte po zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Stowarzyszenie Związek Młodych Adwokatów i osobę prywatną.

Cenckiewicz: Bolszewik z WSW

"Pięknie! Znalazłem jego ślad schowany w archiwach WBH i IPN! Ostatnio jeden z generałów wygrażał mi właśnie za to, że mnie zniszczy:) Dumny jestem, że ten człowiek WSW i komunista ma zarzuty!" – napisał na Facebooku Sławomir Cenckiewicz.

"Bolszewik z WSW a teraz w Sądzie Najwyższym ma zarzuty! Brawo" – zareagował historyk za komunikat IPN.

