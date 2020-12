Holandia postawi Polskę przed TSUE

"W Polsce istnieje ingerencja polityczna w mianowanie sędziów, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wciąż działa i uchyla sędziom immunitety, choć jej działanie powinno całkowicie zamrozić zabezpieczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości z kwietnia 2020 r. Istnieje poważne zagrożenie dla rządów prawa w Polsce" – przekonują holenderscy politycy.

Autorzy uchwały uważają, że sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwości stanowi jednocześnie zagrożenie dla funkcjonowania całej Unii Europejskiej.

Przyjęty projekt zobowiązuje holenderskie władze do złożenia wobec Polski skargi międzynarodowej do TSUE. Ponadto autorzy uchwały zachęcają pozostałe państwa, aby się dołączyły do skargi.

Ta sytuacja to swoisty ewenement w historii Unii Europejskiej. "Nigdy dotąd nie doszło do sytuacji, w której jeden z krajów członkowskich UE pozywa inny, zarzucając mu, że naruszenia praworządności, do których u pozwanego dochodzi zagrażają całej Unii" – czytamy na onecie.