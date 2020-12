Takich świąt Bożego Narodzenia jeszcze nie było. Arcybiskup przedłuża dyspensę

"Arcybiskup Administrator Apostolski udziela do dnia 27 grudnia br. dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie" – napisano w zarządzeniu abpa Grzegorza Rysia metropolity łódzkiego i administratora apostolskiego diecezji kaliskiej. Oznacza to, że nieobecność na nabożeństwie podczas świąt Bożego Narodzenia nie będzie grzechem.

Kościoły będą jednak otwarte dla wiernych, którzy zdecydują się uczestniczyć w nabożeństwach. Arcybiskup przypomniał proboszczom o konieczności wystawienia w świątyniach dystrybutorów z płynem do dezynfekcji, obowiązku zachowania nałożonego przez państwo limitu jednej osoby na 15 m2 powierzchni świątyni oraz o konieczności zachowania dystansu pomiędzy osobami, które nie mieszkają w jednym gospodarstwie. Konieczne jest również zasłonięcie ust i nosa.

"Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie dezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdym użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan. Koncelebransi, lektorzy i służba liturgiczna mają obowiązek używania maseczek" – przypomina hierarcha i zachęca wiernych do przyjmowania komunii świętej na rękę.

Przypomniano także, że przekazanie znaku pokoju odbywa się poprzez skinienie głową, a nie przez podanie ręki.

Hierarcha zalecił również, aby spowiedź święta odbywała się "poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła".

