Mocny komentarz Ziemkiewicza. "Po co nam właściwie państwo polskie, skoro wszystkie dyrektywy przyjdą z Unii"

Dwa tygodnie temu Polska i Węgry zawetowały projekt unijnego budżetu na lata 2021–2027 oraz fundusz odbudowy gospodarek państw UE po pandemii koronawirusa. Sprzeciw Warszawy i Budapesztu wynika z faktu powiązania wypłat środków unijnych z przestrzeganiem praworządności.

Jak komentuje Rafał Ziemkiewicz w swoim wideoblogu, zmiana ustaleń z lipcowego szczytu UE i forsowanie powiązania unijnych funduszy z praworządnością to oszustwo wobec Polski.

– Zostaliśmy zrobieni w konia i teraz PiS nie umie wyjaśnić, czemu żeśmy się najpierw zgodzili a teraz nie zgadzamy – komentuje publicysta. – A dlaczego tak zrobiliśmy? Dlaczego nas wykiwano i skazano na to, żebyśmy teraz jak idioci powtarzali: "Ale przecież to niezgodne z traktatami, przecież tam jest artykuł tak i taki”... – pyta Ziemkiewicz.

– No niezgodnie, własne służby UE przyznały, że kompletnie niezgodne jest to powiązanie z arbitralną oceną praworządności w krajach (...) tak opinia prawników samej UE jest jednoznaczna. Ale co z tego? Przecież nie dlatego oni to robią, żeby to było zgodne z prawem, ale robią to po to, aby coś osiągnąć – coś co jest możliwe, nie ma znaczenia, że tego nie ma w traktatach – tłumaczy dalej.

– I to jest w obecnej sytuacji politycznej możliwe do wykonania. Dlaczego? Dlatego, że mamy w Polsce bardzo potężną siłę, która wyznaje filozofie: "Po co nam lotnisko, skoro lotnisko jest w Berlinie, po co nam przekop Mierzei Wiślanej, możemy korzystać z z niemieckich portów" – dodaje Ziemkiewicz.

Jak podkreślił publicysta, „ta filozofia prowadzi do tego – po co nam w ogóle państwo polskie, skoro wszystkie dyrektywy przyjdą z UE, przyślą pieniądze i wszystkie wskazówki jak je wydawać”.

– To jest polityk o której mówiłem wielokrotnie, na którą nie ma słów potępienia, która jest przede wszystkim równie bezmyślna jak działania Targowiczan, którzy przecież byli przekonani ze są wielkimi patriotami – dodał dziennikarz.

