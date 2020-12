Niedzielski: Będziemy szczepili milion osób miesięcznie

– Deklarowane przez producentów parametry skuteczności szczepieni (...) są bardzo obiecujące. W tym sensie, że parametry dwóch producentów, które zostały zadeklarowane, są powyżej 90 proc., podczas gdy szczepienie przeciwko grypie ma parametry skuteczności rzędu 60 proc. To już pokazuje, że mamy do czynienia z innowacyjną, nowoczesną i przede wszystkim skuteczną technologią – mówił Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

– Proszę pamiętać, że im wyższy jest ten parametr, to tak naprawdę oznacza, że tym mniejszą część populacji trzeba zaszczepić, żebyśmy mogli pandemię sprowadzić do zwykłego zachorowania, które oczywiście będzie funkcjonowało w naszym otoczeniu, ale już nie będzie generowało chaosu, sytuacji kryzysowej, z którą mamy do czynienia przez ostatnie ponad już pół roku. W tej sytuacji wydaje się, że tempo szczepień, uwarunkowane oczywiście decyzjami Europejskiej Agencji ds. Leków, która zapowiada, że pierwsza decyzja będzie 29 grudnia, kolejna decyzja dotycząca kolejnego szczepienia ma być 12 stycznia, więc patrząc tak realnie, to na rzeczywiście na przełomie stycznia i lutego rozpoczniemy akcję wyszczepiania – stwierdził.

– Jeżeli wyszczepienie dwoma dawkami oznacza konieczność powtórzenia tego zabiegu, tutaj jak patrzymy, to 21 dni, czyli 3 do 4 tygodni po pierwszej dawce, to można przyjąć, przy tempie takim, że będziemy szczepili milion osób miesięcznie, co wydaje się też optymistycznym na początku założeniem – ocenił minister. Dodał, że jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione i temp szczepień będzie takie, jak w optymistycznych założeniach to "sytuacja powinna w okolicach wakacji się na tyle uspokoić, że będziemy mogli po prostu zacząć normalnie funkcjonować".

Liczne wątpliwości ws. szczepień. Niedzielski wyjaśnia procedury

Minister zdrowia został zapytany na piątkowej konferencji prasowej o sposób kwalifikacji na szczepienia przeciwko COVID-19.

– Standardem przy każdym szczepieniu jest to, że producent przygotowuje taką dokumentację medyczną – która jest zresztą elementem składanego wniosku o dopuszczenie do obrotu - w którym musi wyspecyfikować przeciwwskazania do danego szczepienia – mówił Niedzielski.

Przekazał, że na podstawie dokumentu opracowywana jest ankieta z pytaniami o przeciwskazania wskazane przez producenta szczepionki. – Będzie standardowa ankieta, na podstawie tej ankiety, jeżeli będzie jakaś wątpliwość, bo są takie warunki wykluczające szczepienie, ale są też warunki, które możliwość szczepienia poddają ocenie lekarza, to wtedy z tą ankietą będziemy się udawali do osoby, która zweryfikuje dopuszczenie do szczepienia – podkreślił szef MZ.

Prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19 stwierdził, że "jeżeli są wskazania do szczepień, to właściwie nie ma przeciwskazań". – Poza ostrą chorobą gorączkową, która wymaga wyjaśnienia przyczyny. Wszystko inne nie jest przeciwskazaniem – dodał.

Horban przekazał, że na czwartkowym zebraniu unijnych ekspertów dyskutowano nt. szczepień osób, które już chorowały na COVID-19. – Otóż nie ma żadnych przeciwskazań ani żadnego powodu, żeby tych ludzi dyskryminować i ich nie szczepić. Szczepimy każdego, niezależnie od poziomu przeciwciał, od przebytego zakażenia, bo chodzi nam o wywołanie, również u tych ludzi lepszej odporności na powtórne możliwe zakażenie – oświadczył.

