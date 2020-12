Tomczyk: Przygotowaliśmy Księgę Prawdy o COVID-19

Jak podkreślał Tomczyk, w księdze prezentowanej przez Koalicję Obywatelską, pokazano „wszystkie błędy systemowe”, związane z walką z epidemią COVID-19.

– Zgony w październiku w latach 2019-2020. Jak państwo widzą, najbardziej narażone jest dzisiaj południe Polski. Województwo podkarpackie, małopolskie, ale też świętokrzyskie. To tutaj mamy największy wzrost śmiertelności w Polsce – relacjonował Tomczyk.

– To są regiony, które kiedyś zaufały PiS-owi. To są regiony, które dzisiaj najbardziej dotknięte śmiertelnością, jeśli chodzi o pandemię i wszystko to, co poza pandemią się dzieje. Prawda jest taka, że dzisiaj możemy jasno powiedzieć, że oskarżamy rząd o to, że te 12 tys. ludzi w październiku umarło, a nie musiało umrzeć – dodał polityk.

Nowe dane nt. zakażeń

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 239 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 531 osób.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (1643), wielkopolskiego (1380), śląskiego (1355), kujawsko-pomorskiego (1081), zachodniopomorskiego (999), warmińsko-mazurskiego (964), łódzkiego (915), dolnośląskiego (828),pomorskiego (813), lubelskiego (713), małopolskiego (599), lubuskiego (482), opolskiego (449), podlaskiego (373), podkarpackiego (324), świętokrzyskiego (252).

Jak wskazuje resort, 69 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem to już 1 041 846. Dotychczas zmarło 19 359 osób.

