Kaczyński odpowie za słowa z sejmowej mównicy? Prokuratura podjęła decyzję

Ks. prof. Bortkiewicz: Domagając się śmierci nienarodzonego, bluźniercy domagają się śmierci Boga

Narodziny Boga-Człowieka to z jednej strony kwestia odsłonięcia w człowieku tego, co najcenniejsze, sedna wrażliwości, jakiejś głębi serca. Tu zostaje to zniszczone, wykpione. Ale te same Narodziny odsłaniają miłość Boga, który...