Minister zdrowia o szczepieniach: To są fundamentalne założenia

Na wtorkowej konferencji prasowej minister Niedzielski i szef KPRM Michał Dworczyk przedstawili projekt narodowej strategii szczepień.

Minister, przedstawiając założenia strategii, podkreślał wagę takich wartości, jak: wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność szczepień. – To są fundamentalne założenia, kore pozwolą nam skutecznie przeprowadzić proces szczepienia – wskazał.

– Wiedza jest w tym procesie najważniejsza, ponieważ tylko wiedza daje możliwość podejmowania świadomych decyzji dotyczących zaszczepienia się. Dlatego rolą państwa, administracji i urzędników państwowych, rolą autorytetów profesorskich, ekspertów, jest podjęcie roli przekonywania do szczepienia, ale przekonywania na podstawie rzeczowych argumentów, które znajdują potwierdzenie w dorobku naukowym, które wszyscy będziemy mogli uznawać za obiektywne – powiedział.

Niedzielski poinformował, że planowane jest nie tylko prowadzenie kampanii medialnych o szczepieniach, ale również utworzenie specjalnego serwisu na ten temat. Minister wskazał, że znajdą się tam informacje m.in. o rodzajach szczepień i przeciwwskazaniach. Uruchomiona zostanie również specjalna infolinia.

Minister zapewnił, że bezpieczeństwo szczepień jest "absolutnym priorytetem".

– Jeżeli jakikolwiek lek wchodzi do Polski, to my jako państwo gwarantujemy jego bezpieczeństwo w bardzo różnych wymiarach. Gwarancja bezpieczeństwa dotyczy przede wszystkim procesu dopuszczenia leku do obrotu. Proszę pamiętać, że obowiązują tutaj również standardowe procedury dopuszczania, które oczywiście mają wymiar europejski, ponieważ jesteśmy członkiem Unii. Te procedury również odbywają się z naszym udziałem, to znaczy, że w ciałach europejskich, które będą decydowały o dopuszczeniu do obrotu, pracują Polacy, my mamy informacje przekazywane na bieżąco – powiedział.

Czytaj także:

"To już nie wygląda komicznie, tylko tragicznie". Kosiniak-Kamysz uderza w prezydentaCzytaj także:

"Zobaczyłem, co te filmidła z nim zrobiły". O. Rydzyk tłumaczy się ze swoich słów