Gowin negocjował z opozycją obalenie własnego rządu? Kobosko: To trzecie podejście do rozłamu

Poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski stwierdził na antenie Polsat News, że "były dwie szanse na obalenie rządu". – Pierwsza szansa była maju, kiedy była kwestia wyborów i pan wicepremier Gowin się na to nie zgadzał, a drugi raz przy tzw. piątce Kaczyńskiego. Gdyby PO zagłosowała razem z PSL-em i Solidarną Polską, to już nie byłoby rządu – tłumaczył polityk. Kiedy dziennikarz dopytał Bartoszewskiego czy oznacza to, że Gowin mógł przejść do opozycji, polityk potwierdził. Dodał, że "były prowadzone zaangażowane rozmowy".

O wypowiedź tę zapytany został przez Interię Michał Kobosko z Polski 2050. Polityk z ugrupowania Szymona Hołowni stwierdził, że "rząd porusza się od kryzysu do kryzysu, a awantura wokół unijnego weta jest trzecim podejściem do rozłamu wewnętrznego". – Rząd drży w posadach i tak samo było w maju – podkreślił.

Kobosko potwierdził, że wiosną takie rozmowy rzeczywiście się odbywały. – Nie było daleko od scenariusza, w którym doszłoby do zmiany koalicji rządzącej na koalicję partii opozycyjnych. Jeżeli Jarosław Gowin będzie kiedyś chciał, to opowie publicznie, dlaczego ostatecznie do tego nie doszło – wskazał.

Dopytywany o szczegóły, rozmówca Interii mówił o bardzo konkretnych rozmowach między Jarosławem Gowinem, jego współpracownikami, a partiami opozycyjnymi na temat obalenia tego rządu. – Miał powstać rząd z udziałem partii pozostających w opozycji – dodał.

– Gowin mógł obalić własny rząd? – pytał dziennikarz. Kobosko wyjaśnił, że na taki scenariusz wskazywała wówczas sejmowa arytmetyka i nastawienie lidera Porozumienia. Zdaniem polityka, Gowin nie miał wówczas wiary w to, że rząd Zjednoczonej Prawicy może wciąż skutecznie funkcjonować.

