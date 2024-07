Otrzymał od Watykanu najcięższą możliwą karę. Arcybiskup zabiera głos

Były nuncjusz apostolski w USA arcybiskup Carlo Maria Viganò w oświadczeniu zamieszczonym 5 lipca w mediach społecznościowych krótko odniósł się do decyzji Watykanu o nałożeniu na niego ekskomuniki.

"To, co przypisuje mi się jako winę jest zapisane w dokumentach, potwierdzając wiarę katolicką, którą wyznaję w całości” – napisał Viganò.

Hierarcha zacytował także fragment Pisma Świętego: "A moim braciom powiadam: Jeśli wy będziecie milczeć, kamienie wołać będą (Łk 19, 40)". Arcybiskup dołączył kopię 11-stronicowego dekretu przesłanego mu dziś e-mailem przez Watykan. Został on wysłany do niego w tym samym czasie, gdy został rozesłany do watykańskiego korpusu prasowego.

Hierarcha ekskomunikowany

Watykańska Dykasteria Nauki Wiary (DDF) oskarżyła abp. Carlo Marię Viganò o schizmę. Duchowny miał stawić się 28 czerwca w Świętym Oficjum, jednak odmówił udziału w pozasądowym postępowaniu karnym Watykanu. Były nuncjusz USA uznał, że jest to "proces pokazowy".

Tymczasem, jak poinformował portal LifeSiteNews.com 4 lipca odbył się Kongres Dykasterii Nauki Wiary. DDF wydała oświadczenie, w którym uznaje abp. Carlo Marię Viganò winnym "zastrzeżonego przestępstwa schizmy".

"Znane są jego publiczne oświadczenia, w których wyrażał odmowę uznania i podporządkowania się Najwyższemu Papieżowi, odrzucił wspólnotę z członkami Kościoła podległymi mu oraz odmówił uznania prawowitości i autorytetu nauczycielskiego Soboru Watykańskiego II" – czytamy w oświadczeniu Dykasterii Nauki Wiary.

"Dykasteria ogłosiła ekskomunikę latae sententiae zgodnie z kanonem 1364 § 1 KPK. Zniesienie cenzury w tych przypadkach jest zastrzeżone dla Stolicy Apostolskiej. Decyzja ta została zakomunikowana Najczcigodniejszemu Viganò 5 lipca 2024 r." – poinformowała również DDF. Według Prawa Kanonicznego były nuncjusz USA nie może od teraz sprawować sakramentów.

