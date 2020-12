Lisicki: To jest być albo nie być państwa polskiego

We wtorek, 8 grudnia odbyła się konferencja organizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Paneliści dyskutowali na temat obecnej sytuacji w Unii Europejskiej.

W III panelu zatytułowanym: Przyszłość Unii Europejskiej – jak rozporządzenie warunkujące i negocjacje ukształtują Europę, wzięli udział: Paweł Lisicki redaktor naczelny "Do Rzeczy", Tomasz Sakiewicz redaktor naczelny "Gazety Polskiej" oraz Michał Karnowski redaktor naczelny tygodnika "Sieci".

– To z czym mamy do czynienia to jest być albo nie być polskiego państwa. Ustępstwo oznaczałoby de facto, że państwo niepodległe i jego suwerenność staje się atrapą. Pozostaną oczywiście fasadowe instytucje takie jak np. Sejm. Ale to będzie wyłącznie fasada – mówił Paweł Lisicki.

Dziennikarz podkreślił, że suwerenem jest ten kto podejmuje ostateczną decyzję, a wg. planów Unii Europejskiej ostateczną decyzję ma zawsze podejmować Bruksela.

"Unia obchodzi prawo"

– Dodatkowym elementem tej dyskusji, pokazującym z jaką propagandą mamy do czynienia, jest fakt, że Unia obchodzi w tym przypadku prawo. Znaczną część kompetencji do tej pory przysługujących państwu narodowemu próbuje się przekazać instytucji, która nie pochodzi z wyboru. To jest szokujące. Ustąpienie w tej sprawie jest jednocześnie zgodą, że państwo polskie będzie atrapą – mówił.

Lisicki zwrócił uwagę, że zgoda na to, oznaczać będzie w przyszłości pozbawienie Polski jakiejkolwiek szansy wywierania nacisków na zdobycie większej ilości pieniędzy. – To jest bardzo krótkowzroczne i nieodpowiedzialne. Nie widzę tutaj żadnego sensownego motywu. Słowo "zdrada" wydaje mi się niestety na miejscu. Trudno mi nazwać inaczej próby ograniczenia kompetencji polskiego państwa – dodał.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że co najmniej kilka państw UE nie spełnia obecnie standardów tzw. praworządności. – Np. Holandia, gdzie akceptuje się eutanazję. Podaję to jako przykład, aby ukazać, jak wiele zależy od tego kto ma siłę – mówił.

Stworzyć pseudo-naród

Red. nacz. "Do Rzeczy" zwrócił uwagę, że podstawowym pytaniem jest dlaczego niemieckiej prezydencji i ośrodkom unijnym tak zależy na kwestii praworządności. – Jeżeli chodzi o wprowadzenie np. postępowej radykalnej ideologii, to można zadać sobie pytanie, dlaczego Unii tak na tym zależy? – mówił.

Lisicki zwrócił uwagę, że Polska wchodząc do UE, miała gwarancje, że dziedziny obyczajowe każde państwo ma zagwarantowane prawo decydowania. Jednak te wszystkie zapewnienia zostały podeptane kilka tygodni temu, gdy Ursula von der Leyen w swoim głośnym przemówieniu znaczny nacisk położyła właśnie na kwestie ideologiczne. Przypomnijmy, że szefowa KE stwierdziła wówczas, że należy zakończyć obecny stan rzeczy, gdy ktoś, kto jest rodzicem w jednym państwie UE nie może nim być w innym państwie UE.

– To wystąpienie było jaskrawym dowodem łamania wszystkich dotychczasowych reguł i zasad. Ta ideologia będzie poręcznym instrumentem tworzenia nowego demosu europejskiego – stwierdził.

Lisicki podkreślił, że unijne elity stają przed problemem, jak stworzyć federacje ponad suwerenem, którym był lud. – Tym elementem spajającym europejski lud ma być postępowa ideologia. Jest to próba stworzenia znaku równania "jesteś europejczykiem, to znaczy ze jesteś za postępową radykalna nową ideologią". W centrum decyzyjnym UE pojawiło się przekonanie, że skoro nie ma wspólnej historii, nie ma wspólnego rozróżnienia na to co uważamy za wspaniałe a co haniebne, to trzeba stworzyć europejski pseudo-naród. Można to zrobić za pomocą narzucenia radykalnej ideologii. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić jaki mógłby być inny powód – mówił naczelny "Do Rzeczy".

