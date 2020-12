Obajtek: Nikt z nas nie będzie siedział i redagował tekstów

PKN Orlen ogłosił wczoraj, że przejmuje wydawnictwo Polska Press. Dotychczasowym właścicielem była niemiecka Verlagsgruppe Passau Capital Group. Dzięki transakcji polski koncern zyska m.in. dostęp do 17,4 milionów użytkowników internetu.

– Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś jest osobą publiczną to podlega ocenie. I jego zachowanie podlega ocenie. I to jest wolność mediów. Jeżeli jest gdzieś naruszony interes publiczny to nie ma możliwości, żeby to nie było napiętnowane i pokazane. Ale trzeba rozróżnić piętnowanie naruszenia interesu publicznego, z kopaniem zwykłych przyzwoitych ludzi – komentował sprawę Daniel Obajtek.

Prezes państwowej spółki podkreśla, że tego typu koncern musi być prowadzony na podstawie parametrów ekonomicznych. – Nikt z nas nie będzie siedział i redagował tekstów – zapewnia.

– Jest coś takiego jak prawo prasowe, którego standardy musimy i chcemy spełniać. Orlen jest firmą przejrzystą, transparentną i jest firmą, które ma wysokie zaufanie społeczne i tego zaufania w żadnym wypadku nie będziemy chcieć burzyć, bo zaufanie przekłada się na biznes – mówił prezes PKN Orlen.

Orlen wkracza na rynek mediów

Pozyskanie Polska Press wpisuje się w opracowaną wcześniej strategię rozwoju koncernu. Zakłada ona, że do 2030 roku Orlen będzie rozwijał sprzedaż detaliczną. Polski gigant paliwowy zakłada również rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji, ekspansję sieci punktów odbioru paczek, digitalizację formatów sprzedaży oraz budowę platformy e-commerce w oparciu o sieć RUCH.

"Przejęcie Polska Press przez PKN ORLEN umożliwi stworzenie rozbudowanej bazy danych opartej o klientów Polska Press, ORLEN VITAY, Stop Cafe, ale też Grupę Energa czy Ruch. Takie działania wdrożyły znane światowe koncerny" – czytamy w oświadczeniu dla mediów.

Polska Press to jedne z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł. Grupa posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych, a także 500 witryn online. Polska Press to lider polskiego internetu w kategorii informacje i publicystyka oraz w kategorii informacje lokalne i regionalne.

Czytaj także:

Medioznawca: Transakcja Orlenu to szansa na odrodzenie mediów regionalnychCzytaj także:

Spurek zbulwersowana decyzją Orlenu. Zaskakujący wpis